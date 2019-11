Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/11/2019 | 07:00



Nome que já se apresentou várias vezes no País e inclusive o homenageou com discos gravados ao vivo no Brasil, o veterano grupo de rock escocês faz única apresentação hoje em São Paulo, a partir das 22h, no palco do Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1.281). As entradas custam de R$ 84,50 a R$ 369 e podem ser compradas pelo site www.bileto.sympla.com.br e nas bilheterias da casa.

Mesmo após a saída do lendário cantor Dan McCafferty, em 2013, por problemas de saúde, a banda seguiu firme e hoje comemora cinco décadas de estrada. No palco, quem assume o microfone é Carl Sentance, acompanhado por Pete Agnew (contrabaixo), Jimmy Murrison (guitarra) e Lee Agnew (bateria).

O Nazareth ganhou atenção do público a partir de Razamanaz, seu terceiro título, lançado em 1973, e coleciona canções importantes em sua discografia, como Love Hurts, Hair of the Dog (regravada pelo Guns N’ Roses) e Miss Misery.