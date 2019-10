ACM Neto: declarações de Eduardo são uma inaceitável afronta à democracia

31/10/2019 | 16:24



O presidente nacional do DEM, ACM Neto, foi mais um dirigente partidário que criticou as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). O filho do presidente defendeu em entrevista medidas drásticas - como "um novo AI-5" - para conter eventuais manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente.

"As declarações do deputado Eduardo Bolsonaro são uma inaceitável afronta à democracia", diz nota de ACM Neto divulgada pelas redes sociais. "Nesse momento o País precisa de equilíbrio e responsabilidade, não de ameaças e radicalizações como as defendidas pelo parlamentar."

O prefeito de Salvador afirmou ainda que o partido "condena" e "combate" qualquer tentativa de ameaça à liberdade política e ao funcionamento das instituições do País.