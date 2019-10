Anitta teria feito acordo para não estar no palco do Prêmio Multishow ao mesmo tempo que Ludmilla

31/10/2019 | 16:11



O Prêmio Multishow, que aconteceu na última terça-feira, dia 29, ainda está dando o que falar! E segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Anitta teria feito um acordo com a produção do Multishow para não estar nos mesmos locais que Ludmilla durante o evento. Prova disso foi as duas vezes em que Lud subiu no palco pelas vitórias nas categorias Cantora do Ano e Música Chiclete. Esta última, inclusive, foi pela canção Onda Diferente, parceria entre Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg - e que foi o principal motivo da briga recente entre as duas.

Mesmo com o desafeto recente, as desavenças entre Anitta e Ludmilla não aconteceram da noite para o dia. Como você viu, a voz de Flash já tinha se irritado com a poderosa por conta de uma parceria com Cardi B - e agora até Rihanna entrou nessa treta. Durante o programa Fofocalizando desta quinta-feira, dia 31, o colunista Leo Dias afirmou que Anitta, certa vez, alegou para Ludmilla que ela era a responsável por Rihanna ter tocado a canção Malokeira em seu desfile, em setembro deste ano. Acontece que Lud acabou tendo contato com o DJ que tocou no evento - e ele garantiu que a música de Lud foi tocada porque Rihanna já conhecia e gostava de seu trabalho. Com isso, Anitta teria mentido para a colega. Será?

Com briga ou sem briga, Anitta continua curtindo as músicas que fez com Ludmilla. Abaixo, você confere a canção Favela Chegou tocando na festa de Halloween da poderosa, que aconteceu na última quarta-feira, dia 30.