31/10/2019 | 16:11



Logo após o lançamento do single Lose You To Love Me e da música Look At Her Now, a cantora Selena Gomez não sai da boca do povo!

Depois de alguns rumores de que a diva teria reatado com seu ex-namorado, Samuel Krost, Selena usou o seu Instagram para esclarecer aos fãs que não está em um relacionamento:

Eu não estou namorando ninguém. Estou solteira há dois anos. Estou no tempo de Deus, não meu, escreveu.

O último relacionamento público da cantora foi com The Weeknd, que acabou em outubro de 2017, depois de nove meses de namoro.

Parece que ela está muito bem consigo mesma, não é?