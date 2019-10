Ana Hickmann faz brincadeira sobre vale-refeição e causa revolta nas redes: Perdeu a oportunidade de ficar calada

31/10/2019 | 16:10



Ana Hickmann fez uma publicação em seu Twitter que não caiu nada bem. Na manhã desta quinta-feira, dia 31, a apresentadora compartilhou uma foto ao lado de uma mesa de café da manhã recheada e com a seguinte mensagem:

Caiu o VR [vale-refeição]!, estava escrito na imagem.

Olá, pessoal! Felicidade do dia! Quem aí se identifica?, colocou na legenda.

A repercussão foi bastante negativa e vários internautas se revoltaram:

Nem vou dizer o que eu pensei sobre essa gracinha da Ana Hickmann, disse um.

Ela perdeu, mais uma vez, a grande oportunidade de ficar calada, falou outro.

Outros usuários, entretanto, defenderam a modelo:

Caramba, como as pessoas estão insuportavelmente chatas com qualquer brincadeira. A Ana Hickmann ter que apagar um post por conta da patrulha do politicamente correto. Ê laiá!, escreveu um.

Gente vocês são chatos, que que tem que a Ana Hickmann está feliz que caiu o VR dela? Ela é gente como a gente, com um pouco mais de dinheiro é lógico, mas ela também trabalha e tem o direito de ficar feliz com os direitos que recebe ué, apontou outra.

Logo depois, a apresentadora apagou o post de suas redes sociais. Declaração polêmica, né?