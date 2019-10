Dell: notebooks Inspiron 13 7000 e XPS 13 chegam ao Brasil; preços partem de R$ 5,2 mil e R$ 11 mil

Da Redação



31/10/2019 | 16:18

A Dell colocou no mercado brasileiro, de uma vez só, dois notebooks de ponta. O Inspiron 13 7000 e o XPS 13 têm como destaque o hardware de ponta (em especial o processador Intel Core de 10ª geração) e o preço elevado (respectivamente, custam a partir de R$ 5.199 e R$ 10.999).

Os novos Inspiron 13 7000 foram reformulados. Os modelos se destacam por um design que usa liga de magnésio – que garante mais leveza –, tela Full HD de 13,3 polegadas com borda estreita e recursos avançados para entretenimento e produtividade. Além disso, contam com armazenamento em SSD de até 512GB, 8 GB de memória LPDDR3 e opções com placas de vídeo Nvidia modelo MX250.

Inspiron 13 7000

Processador de 10ª geração Intel Core i5 (10210U) ou Intel Core i7 (10510U)

Tela de LED Full HD (1920×1080) de 13,3 polegadas e borda estreita

Memória de até 8GB (LPDDR3 2133MHz)

256GB M.2 PCle NVMe SSD ou 512GB M.2 PCle NVMe SSD

Altura: 1,49 cm x Largura: 30,7 cm x Profundidade: 20,4 cm

Peso: <1Kg



Entre os principais recursos, o Inspiron 13 7000 traz leitor de impressão digital no botão liga e desliga, teclado retroiluminado, sensor de tela para ligamento rápido e câmera de 2,7mm com lente de quatro elementos para melhorar a qualidade de imagem em ambientes com pouca luminosidade. O modelo traz ainda porta USB 3.1 Gen1 Tipo C, leitor de cartão Micro SD e porta HDMI 1.4b.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

XPS 13

O XPS 13 conta com processadores hexacore Intel Core i7 de 10 geração. O equipamento é também o primeiro notebook construído com o isolamento térmico GORE, que fornece níveis de condutividade térmica inferiores aos do ar em um formato fino e flexível.

XPS 13

Processador Intel Core i7 (10710U), hexacore de 10ª geração

Tela Ultrasharp de 13,3 polegadas, com opções com touchscreen, Full HD e 4K Ultra HD

Memória de até 16GB (LPDDR3 2133MHz)

512GB PCle SSD

Altura: 0,78 cm a 1,16 cm x Largura: 30,2 cm x Profundidade: 19,9 cm

Peso: A partir de 1,16g



Com o novo Killer AX1650 (2×2) integrado ao Intel WiFi 6 Chipset, a conectividade wireless é três vezes mais rápida do que a geração anterior. O XPS 13 traz a menor webcam desenvolvida pela empresa – lentes de 2.25mm –, juntamente com o Dell Cinema, o Dolby Vision e um monitor opcional 4K Ultra HD InfinityEdge Touch com 4mm de bordas laterais, gerando um aproveitamento de tela de 80,7%.

Juntamente com o sistema Dell Power Manager para o controle da eficiência energética, o notebook oferece a melhor relação de potência, consumo de energia e autonomia de bateria do portfólio Dell. A partir de uma única carga, o equipamento é capaz de operar por até 9h2 com a tela Full HD ao usar aplicativos de produtividade como o Word ou o Excel.

No álbum, você confere ambos os notebooks em detalhes.