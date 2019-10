Em São Paulo, Porsche promove dia para apaixonados por carros esportivos

Da Redação, com assessoria



Em junho de 2018, quando a Porsche celebrou seus 70 anos de existência, foi realizado o primeiro Sportscar Together Day, na Alemanha. A celebração global reuniu fãs, proprietários e entusiastas da marca. Em 2019, chegou a vez do Brasil sediar o evento, que será realizado em 1º de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Sportscar Together Day

A reunião marcará um encontro histórico de entusiastas, colecionadores, fãs, proprietários, pilotos e apaixonados pela marca, reunindo modelos Porsche antigos, de rua e de competição. Eles serão expostos por categoria e ano. Além disso, o local vai oferecer áreas sociais para toda a família, espaço kids, simuladores, praça de alimentação com food trucks, experiências de pista exclusivas, além de um grande desfile Porsche Parade com todos os participantes na pista de Interlagos.

Para deixar a festa ainda mais completa, no mesmo dia e local a Porsche Império GT3 Cup realizará a sua última etapa da temporada 2019, com a decisão de títulos na Endurance Series com os 500km de Interlagos.

Interessados e convidados a participar do evento podem se credenciar no endereço PorscheDay.com.br a partir de 4 de novembro.

Modelos históricos da Porsche

