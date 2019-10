SeaWorld anuncia o local do novo parque da Vila Sésamo

Redação



31/10/2019 | 15:18

O SeaWorld Entertainment e a Sesame Workshop, organização educacional sem fins lucrativos administradora da Sesame Street, revelaram o local do novo parque da Vila Sésamo. A segunda sede do Sesame Place ficará em San Diego, nos Estados Unidos. A inauguração está prevista para o segundo trimestre de 2021.

O parque será aberto no local onde, atualmente, fica o Aquatica San Diego. O complexo contará com atividades para a família, atrações molhadas, shows ao vivo com os personagens, desfiles e experiências interativas.

Vale destacar que o complexo terá o certificado de Centro de Autismo. Ferramentas para planejamento da visita, incluindo um guia sensorial exclusivo do parque, estarão à disposição. Dessa forma, as famílias poderão escolher as atividades que acomodem as suas necessidades. Além disso, o local terá áreas silenciosas com luz ajustável e assentos confortáveis.

