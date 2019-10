Kylie Jenner consegue ordem de restrição contra homem que tentou invadir sua casa

31/10/2019 | 13:11



Kylie Jenner levou um susto e tanto! Segundo o site TMZ, um homem invadiu o condomínio onde a socialite mora na última terça-feira, dia 29. Segundo documentos fornecidos pelo advogado da empresária, Shawn Chapman Holley, o invasor pulou os muros do local e foi até a casa da mãe de Stormi Webster. Lá ele começou a bater na porta e chamar pela personalidade, dizendo que queria vê-la.

Felizmente, Kylie não estava em casa quando o sujeito foi lá e a segurança do condomínio foi até a residência de Jenner e levou o homem embora. De acordo com a publicação, ele foi escoltado para fora da propriedade e foi preso, pois ele estava com um cachimbo de vidro e sob influência de drogas. O invasor terá que responder na justiça por invasão de propriedade privada e por levar contrabando para a cadeia, pois estava com o cachimbo.

A socialite diz que o homem a segue nas redes sociais, assim como faz com outros membros da família dela. Ela tem medo que o homem continue a perseguindo e teme por sua própria segurança e pela da filha. Por isso, ela entrou na justiça e conseguiu uma ordem de restrição contra o acusado e ele terá que manter uma certa distância de Kylie, da casa e do carro da irmã de Kim Kardashian.