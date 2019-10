Como investir em criptomoedas via apps

Da Redação



31/10/2019 | 12:48

O mercado de criptomoedas chega a movimentar cerca de US$ 20 bilhões por dia apenas em Bitcoin, segundo dados divulgados pelo casa de análise Coinmetrics.io. Por isso, é fundamental ter agilidade para acompanhar o movimento de sobe e desce dos ativos e aproveitar as oportunidades de investimento.

Por meio de aplicativos é possível checar cotações em tempo real e negociar moedas digitais com a ajuda de uma interface intuitiva e segura. Para começar a utilizar, os usuários devem se cadastrar e fornecer seus dados pessoais, que serão analisados para evitar o uso da plataforma para fins ilícitos e ações maliciosas.

“A ideia de operar pelo celular é facilitar a entrada de investidores interessados nesse mercado. Entretanto, é preciso escolher uma exchange que preze por parâmetros de segurança”, explica Daniel Coquieri, COO da BitcoinTrade, empresa especializada no mercado brasileiro de criptomoedas.

De acordo com o especialista, há uma sombra no mercado de criptomoedas que faz com que muitas pessoas pensem que não é seguro. Mas, ao contrário disso, o segmento, que tem a expectativa de dobrar de faturamento em 2019, conta com diversas empresas que proporcionam transações protegidas.

Entre as dicas para fortalecer a segurança em operações por aparelhos móveis, Coquieri ressalta que é importante o usuário ter uma senha forte e usar mecanismos de 2FA, que é a autenticação de dois fatores, em que o usuário deve apresentar dois ou mais elementos que provam a veracidade de sua identidade.

“Aplicativo também traz agilidade para operar a qualquer hora do dia e de qualquer lugar do mundo, em um esquema de 24×7”, finaliza.

