Barty e Bencic avançam às semifinais do WTA Finals; Andreescu abandona

31/10/2019 | 12:08



A australiana Ashleigh Barty, atual número 1 do mundo, e a suíça Belinda Bencic, 7ª do ranking, asseguraram nesta quinta-feira suas vagas nas semifinais do WTA Finals, a competição que reúne as oito melhores tenistas da temporada, em Shenzhen, na China. Já a canadense Bianca Andreescu abandonou a competição.

As vitórias de Barty e Bencic encerraram os duelos do Grupo Vermelho. A tenista da Austrália superou a checa Petra Kvitova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Bencic, por sua vez, faturou sua segunda vitória na chave diante do abandono da holandesa Kiki Bertens.

A suíça vencia 7/5 e 1/0 quando a rival decidiu abandonar o jogo. Ela chegou a ter a pressão arterial medida em quadra. Se tivesse vencido o jogo, avançaria à semifinal. Bertens entrou na competição como substituta da japonesa Naomi Osaka, que havia sofrido uma lesão no ombro direito.

Com estes resultados, Barty e Bencic terminaram a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota cada. As duas tenistas fazem suas estreias na restrita competição, que costuma encerrar a temporada. "É incrível, principalmente porque eu entrei no torneio no último minuto. Eu passei pela fase de grupos mesmo depois de perder a minha primeira partida aqui", comentou Bencic.

Já Petra Kvitova, que mostrou regularidade ao longo do ano, decepcionou em Shenzhen. Perdeu as três partidas que disputou.

Além dela, Bianca Andreescu também se despediu da competição nesta quinta. Jogando no Grupo Roxo, ela já não tinha mais chances de classificação, após perder as duas partidas que já disputou na quadra dura chinesa. Nesta sexta, cumpriria tabela contra a ucraniana Elina Svitolina, atual campeã e já classificada às semifinais.

Na quarta, ela já havia abandonada a partida contra a checa Karolina Pliskova em razão de dores no joelho esquerdo. "Eu fiz exames nesta quinta e os exames mostraram que eu devo desistir do torneio, infelizmente", disse a tenista canadense, campeã do US Open.

Em grande fase neste ano, a atual número quatro do mundo emplacou uma forte sequência na segunda metade da temporada, com dois títulos de peso em seguida, em Toronto e no US Open. "Estou muito decepcionada por não poder terminar o ano do meu jeito. Mas espero ter mais chances no futuro."