Meghan Markle deve anunciar segunda gravidez ainda este ano

31/10/2019 | 12:11



Em meio a tensões na família real, com Meghan Markle e príncipe Harry supostamente deixando de lado a vida de realeza, parece que em breve teremos boas notícias! Isso porque, segundo informações da Cosmopolitan, a Duquesa de Sussex pode anunciar ainda este ano a sua segunda gravidez.

Pois é, de acordo com a publicação, as casas de apostas no Reino Unido estão em polvorosa e indicando que, sim, a mamãe de Archie Harrison pode mesmo estar esperando um segundo filho. Será que está rolando alguma informação privilegiada nos bastidores? Um comunicado no site de uma das casas de apostas, chamada Bookmaker, diz o seguinte:

As chances de Meghan e Harry compartilharem boas notícias em breve deram outra reviravolta. As últimas apostas definitivamente sugerem que poderia haver um anúncio vindo logo aí e, quando se trata de apostadores, devem se preparar para outro frenesi de apostas da realeza.

Além disso, parece que a esposa de Harry pode estar dando essa dica há um tempo já, justamente por estar usando roupas que havia usado durante a sua primeira gravidez. Por exemplo, em passagem recente pela África, a duquesa usou um chemise, vestidos que lembram camisas - a mesma peça que usou quando chegou em Tonga, tendo acabado de anunciar sua primeira gravidez! Além disso, também na África, ela usou um vestido Martin Grant, que também havia usado na turnê da Austrália, tendo recém-anunciado sua primeira gravidez.

E aí, será que em breve teremos um segundo bebê vindo aí?

Por essa situação tensa, principalmente após a exibição do documentário Harry & Meghan: An African Journey, Kate Middleton parece estar preocupada com o casal. Após príncipe William, chegou a vez de uma fonte informar, com detalhes, que a Duquesa de Cambridge está odiando ver os dois tão infelizes, segundo informações da Us Weekly:

- Enquanto Kate está preocupada com o bem-estar de Harry e Meghan, ela tenta ficar de fora do drama.