Pneus inadequados impactam no consumo de combustível e na frenagem; veja como se prevenir

Os pneus estão para os carros assim como os calçados estão para os nossos pés. Se o uso de um calçado inadequado pode gerar grandes inconvenientes, um pneu mal aplicado em um veículo pode causar muitos transtornos.

Por isso, no momento de adquirir um pneu é sempre necessário levar em consideração as demandas do veículo e o tipo de aplicação.

“Um pneu misto em um veículo urbano, por exemplo, gera maior ruído e reduz a velocidade de resposta de direção”, diz Rafael Astolfi, gerente de assistência técnica da Continental Pneus. “Além disso, ele aumentam significativamente o consumo de combustível e as distâncias de frenagem.”

Da mesma forma, o uso de pneus on-road em veículos fora de estrada trazem a desvantagem de reduzir o poder de tração. Ele ainda propiciam um risco pouco lembrado: um eventual aumento na aderência lateral poderá até ocasionar uma tendência do veículo ao capotamento.

Outra questão importante, lembra Rafael Astolfi, envolve a alteração nas dimensões dos pneus, que pode acarretar comportamentos difíceis de serem previsto em razão do grande número de variáveis envolvidas. “Aumentos de diâmetro, por exemplo, podem demandar um maior torque do motor, causar sobrecarga nos freios, além de alterar a dinâmica do veículo.”

É fundamental respeitar a medida, os índices de carga e o símbolo de velocidade do pneu, optando sempre por modelos com índices iguais ou superiores aos originais. Uma escolha inadequada pode aumentar em muito o risco de acidentes.

