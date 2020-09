4 hotéis pelo mundo que já foram meios de transporte

Redação

Quem gosta de explorar lugares diferenciados pode aproveitar algumas viagens para conhecer acomodações diferenciadas. É possível se hospedar em aviões, bondes, ônibus e outros veículos que eram usados como meio de transporte antes de receberem turistas.

A Booking.com, empresa de viagem e turismo, selecionou cinco acomodações únicas pelo mundo. Confira:

Acomodações diferenciadas

Bondinho do Pão de Açúcar – Rio de Janeiro, Brasil

STF Jumbo Stay Stockholm – Estocolmo, Suécia

Dormir num avião ganha um novo sentido neste albergue ao lado do Aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, na Suécia. Situada, literalmente, em um antigo Boeing 747, a propriedade oferece TV de tela plana e banheiros privativos ou compartilhados. Além disso, os hóspedes têm acesso a uma varanda compartilhada localizada na asa do avião.

Xandari Riverscapes – Alappuzha, Índia

Com opções de barcos com um, dois ou três quartos, o Xandari Riverscapes navega ao longo do Lago Vembanad e nas águas de Alleppey, no estado indiano de Kerala. Todos os quartos têm uma área de estar ao ar livre.

Hotel Not Hotel – Amsterdam, Países Baixos

Com uma proposta bem diferente, todos os quartos desta propriedade apresentam temas e histórias específicas, com uma área dos quartos que varia de 5 a 23 m², sendo um deles dentro de uma Volkswagen Kombi azul.

O Hotel Not Hotel está localizado em Amsterdã, a somente 250 metros da rua Kinkerstraat, onde o viajante encontra uma variedade de lojas e restaurantes.

Esjan – Kjalarnes, Islândia

Localizada em Kjalarnes, a 21 km de Reykjavík, na Islândia, esta propriedade oferece quartos exclusivos em antigos ônibus que foram reformados e hoje possuem área de estar e cozinha compacta. Da propriedade, é possível admirar a vista da montanha e praticar diversas atividades, como passeios a cavalo e trilhas.

