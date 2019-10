31/10/2019 | 11:11



Será que vai dar namoro? Lily Allen e David Harbour, astro de Stranger Things, já foram flagrados aos beijos e estão rolando vários rumores de que eles estariam juntos. Os dois interagem nas redes sociais e o ator postou até uma foto ao lado da cantora!

No clique, eles estão na frente de um espelho no estacionamento de um do parques de diversão da Disney, nos Estados Unidos. O suposto casal estava fantasiado para o Halloween: enquanto David vestia uma capa, Lily estava com um vestido de princesa. Na legenda, o ator escreveu:

O príncipe, a princesa e o estacionamento.

Babado! Agora é esperar para ver onde é que vai dar esse conto de fadas.