Em noite de recaída, Ben Affleck perdeu 240 mil reais em cassino em poucos minutos

31/10/2019 | 11:11



Ben Affleck foi visto embriagado durante uma festa de Halloween. Ao ser questionado por jornalistas, quando estava tendo dificuldades de ficar em pé, o astro admitiu ter tido uma recaída, já que recentemente participou de um programa de reabilitação para tratar do alcoolismo.

Agora a In Touch, segundo informações do The Inquisitr, dá mais detalhes sobre o que rolou na festa. Como o local da festa era um cassino, o ex-Batman teria perdido milhares de dólares em poucos minutos. De acordo com uma fonte que estava por lá, Ben perdeu tanto dinheiro, e tão rápido, que começou a chamar a atenção dos outros convidados:

- Eu o vi perder 60 mil dólares [cerca de 240 mil reais] em 40 minutos. Todo mundo estava encarando ele. Eles não acreditavam naquilo. Ele se recusou a desistir, então as pessoas estavam pegando o dinheiro dele!

Outra fonte ainda informou mais detalhes:

- Ben estava obviamente muito bêbado. O cabelo dele está muito bagunçado, ele estava tendo problemas para andar e falar e seus olhos estavam semicerrados. Ele parecia com muito sono e cansado... eu tentei conversar com ele em determinado momento, mas ele estava incoerente. Ele apenas jogou seus braços para cima e saiu andando!

Como ele estava acompanhado de sua nova suposta namorada, Katie Cherry, as fontes ainda disseram que ela estava praticamente como babá de Ben e até mesmo segurava o dinheiro dele, enquanto rolavam as apostas no cassino.