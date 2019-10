Após suposta separação, Simone Abdelnur deixa de seguir Marcelo de Carvalho, mas posta foto dele

31/10/2019 | 11:10



Simone Abdelnur e Marcelo de Carvalho teriam terminado o relacionamento. Os dois estavam juntos desde 2018, quando o dono da RedeTV! anunciou o fim do casamento com Luciana Gimenez.

Porém, parece que não é bem assim e o fim do namoro está meio no ar, justamente porque agora a arquiteta repostou uma foto de Daniela Albuquerque no Stories do Instagram em que a apresentadora do programa Sensacional posa ao lado de Marcelo.

Na legenda do clique, Daniela escreveu:

Olha aqui, Simone Abdelnur, todo leonino, disse, se referindo a Marcelo e marcando o perfil de Simone.

Se os dois terminaram mesmo, parece que está tudo bem, mas há um porém: Simone não segue mais Marcelo no Instagram...

Será que eles estão juntos ou não?