O adeus da Ford

Do Diário do Grande ABC



31/10/2019 | 11:08



O processo de fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo, anunciado pela companhia em 19 de fevereiro, como parte de reestruturação internacional da marca, foi concluído ontem sem que perguntas fundamentais tenham sido respondidas. E com empáfia singular por parte de seus dirigentes. À região que durante meio século lhe garantiu lucros altíssimos e ao País que lhe assegurou subsídios bilionários nas últimas duas décadas, a empresa de matriz norte-americana respondeu com milhares de profissionais desempregados e o corte abrupto de milhões de reais pagos em impostos, dinheiro esse que impulsionava importantes políticas públicas.

Sendo companhia privada, a Ford parece estar convencida de que não deve nenhuma satisfação à sociedade. Como se empresas não possuíssem responsabilidade social e a própria montadora em questão não tivesse, nos últimos 20 anos, recebido pelo menos R$ 20 bilhões dos cofres públicos travestidos de incentivos fiscais, conforme mostram dados da Receita Federal e estudos do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A insensibilidade da Ford ao surpreender funcionários e comunidade com a notícia do fechamento da unidade com 52 anos, sem que nenhum fato anterior pudesse ter alertado para a iminência da tragédia, e o silêncio sepulcral da companhia no período que se seguiu ao anúncio dão mostras dos valores corporativos da empresa norte-americana. Possivelmente, a conduta da companhia não infringiu nenhuma regra legal, mas o mesmo não se pode dizer do código moral. Tratar o caso com mais transparência teria ajudado a mitigar os impactos sociais e financeiros de decisão tão radical? Infelizmente, nunca se saberá a resposta.

A lamentável postura da Ford com São Bernardo e o Estado de São Paulo deve servir para a revisão das políticas de incentivos fiscais concedidos pelos governos, de todas as esferas, às companhias privadas, que se agarram à função social que exercem apenas no momento em que estão de olho no dinheiro dos contribuintes.