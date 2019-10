31/10/2019 | 08:23



A Bombardier teve prejuízo líquido de US$ 91 milhões no terceiro trimestre, ou US$ 0,06 por ação. Em termos ajustados, a perda foi de US$ 55 milhões, ou US$ 0,04 por ação.

Trata-se de piora considerável em relação ao registrado entre julho e setembro de 2018, quando a empresa teve lucro líquido de US$ 149 milhões, ou US$ 0,04 por ação.

A receita somou US$ 3,722 bilhões nos três meses encerrados em setembro deste ano, 2% a mais que no terceiro trimestre de 2018.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou US$ 255 milhões no terceiro trimestre deste ano, caindo 23% em relação ao período comparável.