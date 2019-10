31/10/2019 | 08:23



A International Paper teve lucro líquido de US$ 344 milhões no terceiro trimestre, ou US$ 0,87 por ação diluída, 38,8% a menos que em igual período de 2018, quando os ganhos foram de US$ 562 milhões, ou US$ 1,37 por ação diluída.

A receita líquida com vendas somou US$ 5,568 bilhões entre julho e setembro deste ano, caindo 5,64% em relação aos US$ 5,901 bilhões nos três meses comparáveis do ano passado.