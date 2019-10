Entenda como funciona o desconto em passagem aérea para estudantes

Redação



31/10/2019 | 08:18

Encontrar passagens aéreas é um grande passo na hora de planejar uma viagem, principalmente quando o assunto é passar um tempo no exterior. Pensando nisso, as companhias aéreas criaram um produto que oferece desconto em passagem aérea para estudantes, com vantagens especiais para quem aposta em uma experiência de estudo, estágio e trabalho em outro país.

Entre os benefícios, estão condições especiais de preço e pagamento, paradas em mais de uma cidade, flexibilidade na alteração de datas ou permanência de até 12 meses no destino.

Para adquirir a passagem aérea de estudante é preciso estar dentro da faixa etária entre 12 e 34 anos e apresentar documentação que comprove as experiências de estudo e trabalho no exterior.

Desconto em passagem aérea para estudantes

Descontos

Como se trata de um produto para estudantes, há opções de descontos atrativos para o consumidor, podendo chegar a 15%, de acordo com a companhia aérea.

Permanência

A maior parte das passagens de estudante consideram programas de longa duração – entre seis meses e um ano. “Torna-se ainda mais interessante para os jovens que pretendem aprimorar um idioma ou adquirir mais experiência no mercado de trabalho”, comenta Larissa Charnet, diretora de marketing e produto da CI Intercâmbio e Viagem.

Flexibilidade de data

Caso o estudante decida estender o período de intercâmbio, algumas empresas também permitem alteração de data sem que haja qualquer cobrança extra.

Possibilidades

As tarifas de estudante estão disponíveis para grande parte dos destinos mais cobiçados na hora de fazer um intercâmbio, como Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Melhores países para fazer intercâmbio

Fazer um intercâmbio é o sonho de algumas pessoas ao redor do mundo. A experiência, de forma geral, permite que os jovens ou adultos estudem algo de seu interesse, se aprofundem em um idioma e, de quebra, conheçam culturas e costumes diferentes do que estão acostumados. Pensando nisso, o Rota de Férias selecionou uma lista com alguns dos melhores países para fazer intercâmbio.