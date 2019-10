Fiat Chrysler fecha acordo de fusão com fabricante da Peugeot

31/10/2019 | 04:31



A Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e o Grupo PSA, fabricante da Peugeot, anunciaram nesta quinta-feira, 31, que fecharam um acordo de fusão que resultará na quarta maior montadora automobilística do mundo, com valor de mercado de US$ 48,4 bilhões.

Pelo acordo, os acionistas da FCA e da Peugeot inicialmente serão proprietários de 50% da nova companhia, segundo comunicado conjunto emitido pelas empresas. Os papéis serão negociados em Nova York, Milão e Paris no pregão da Euronext.

As automobilísticas disseram que esperam gerar 3,7 bilhões de euros (US$ 4,11 bilhões) em sinergias anuais quando estiverem totalmente integradas e que não há planos de fechar nenhuma fábrica. O presidente da FCA, John Elkann, será o presidente da nova montadora, enquanto o executivo-chefe da Peugeot, Carlos Tavares, atuará como CEO com mandato inicial de cinco anos. Fonte: Dow Jones Newswires.