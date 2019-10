França e Senegal vencem a segunda e estão nas oitavas do Mundial Sub-17

30/10/2019 | 23:23



Mais duas seleções estão classificadas às oitavas de final do Mundial Sub-17, que está sendo realizado no Brasil. Nesta quarta-feira, França e Senegal conquistaram a segunda vitória em seus respectivos grupos, o C e o D, e garantiram a passagem de fase com uma rodada de antecedência.

No Estádio da Serrinha, em Goiânia, a França fez 3 a 1 na Coreia do Sul, com gols marcados por Kalimuendo, Pembele e Lihadji. Assim, chegou aos seis pontos, sendo seguida pelos sul-coreanos, com três, assim como o Chile, que derrotou o Haiti por 4 a 2 no outro jogo do dia pelo Grupo C.

Já no Grupo D, a seleção de Senegal chegou aos seis pontos ao superar a Holanda por 3 a 1, com dois gols de Sarr e um de Balde. O outro jogo da chave, que teve rodada dupla no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, terminou com empate por 0 a 0 entre Estados Unidos e Japão. O Japão soma quatro pontos, contra um dos norte-americanos. E os holandeses ainda não pontuaram.

O Mundial Sub-17 prossegue nesta quinta-feira com quatro jogos pela segunda rodada da fase de grupos. Pelo E, em Cariacica, os duelos serão Espanha x Tajiquistão e Camarões x Argentina. Já no F, no Bezerrão, no Gama, os confrontos vão ser Ilhas Salomão x Paraguai e México x Itália.