Passeio pela história da Nasa

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



31/10/2019 | 07:27



Quando o céu se mostrou pouco para os limites da humanidade, foram necessários muito estudo, tecnologia e coragem para quebrar as barreiras até o espaço ao longo dos anos. Tudo o que envolve viagens além da atmosfera terrestre chama a atenção de pessoas de diferentes idades, das crianças até os adultos mais velhos. Grande parte desse fascínio gira em torno das conquistas obtidas pela Nasa (National Aeronautics and Space Administration ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em tradução para o português), símbolo mundial de atividades espaciais. Deixando de lado a seriedade de seus trabalhos, que continuam depois de mais de seis décadas, ela conta com complexo turístico recheado de informações e diversão para deixar qualquer geek sobre o assunto com o coração acelerado.

Trata-se do Kennedy Space Center Visitor Complex, parque localizado no Cabo Canaveral, em Titusville, a pouco menos de uma hora de carro de Orlando, na Flórida. Se as opções da Disney e Universal atraem visitantes pela magia de desenhos, séries e filmes, as naves, os foguetes e as missões da famosa agência espacial norte-americana encantam por sua história real e detalhes de projetos que levam o ser humano à imensidão entre as estrelas.

A Nasa foi criada em 1958 em meio à Guerra Fria, contra os avanços da então União Soviética. Essa área para o público nasceu no fim da década de 1960, mas seu formato atual foi moldado a partir dos anos 1990. Toda a briga por colocar naves e astronautas em órbita e viajar até a Lua – e as novidades sobre a aproximação quanto a Marte – foi e ainda é fundamental para o sucesso do local. O entusiasmo e a pressão do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy (1917-1963) marcaram a corrida espacial e, por isso, foi homenageado ao ter seu nome no centro espacial da Nasa e também no complexo para visitantes da agência.

As apostas do parque estão em atrações informativas e educativas. Seu objetivo não é transformar os visitantes em astronautas semiprofissionais nem apresentar ‘brinquedos’ com gravidade zero ou pequenas viagens em ônibus espaciais. Os tíquetes individuais, ao preço de US$ 47, ou R$ 194, com o dólar a R$ 4,13 (crianças entre 3 e 11 anos), a US$ 52, ou R$ 214,76 (a partir de 12 anos), para passeio diário incluem simuladores – menos emocionantes do que os de parques concorrentes –, exposições detalhadas, sessões de cinema convencionais e em 3D, encontro com equipamentos que realmente viajaram para milhões de quilômetros e circuito de ônibus para proximidades de áreas restritas de lançamentos de foguetes e do gigantesco edifício de montagem de veículos.

Em 2018, a cidade de Orlando recebeu cerca de 75 milhões de turistas, o maior número da história até agora, sendo que 893 mil foram brasileiros. O complexo tenta sempre abocanhar parte desses números e, apesar da pouca história do Brasil quanto a viagens espaciais, o público nacional sempre marca presença no passeio. Tanto que o centro de informações do local oferece um guia virtual portátil em oito línguas, incluindo o português, pelo aluguel de US$ 9, ou R$ 37,17, pelo dia.

Um dos cartões-postais é o Rocket Garden. A área, logo em frente aos portões de entrada, é capaz de ser vista a partir do estacionamento e mostra a grandiosidade dos foguetes poderosos o bastante para levar satélites, naves e astronautas para a órbita do planeta. São oito exemplares, incluindo o gigantesco Saturn 1B, de 68 metros de altura e o único montado na horizontal, e o Juno 1, com 21,7 metros e cuja uma de suas versões viajou, em 1958, para lançar o Explorer I, primeiro satélite norte-americano. Embora sejam reais, nenhum deles já esteve no espaço, uma vez que esses foguetes mais antigos não eram recuperados nem reutilizados.

A atração geral mais recente do Kennedy Space Center Visitor Complex celebra o trabalho e o legado de quem dedicou parte de sua vida para a agência espacial. Aberto em 2016, o pavilhão Heroes and Legends abriga fotos, vídeos, roupas e tantos outros tipos de recordações de homens e mulheres que conquistaram lugar no hall da fama dos astronautas dos Estados Unidos. Pioneiros desse lado da corrida espacial são festejados, sempre com o reforço de que o trabalho desses profissionais exige dedicação, concentração, entrega, disciplina, confiança, princípios e coragem. Um dos vários depoimentos conta com a participação do engenheiro Marcos Pontes, atual ministro da Ciência e da Tecnologia e primeiro brasileiro a ir ao espaço, em 2006. É embarcando na cabeça desses heróis que o teatro 3D movimenta a visita e deixa mais dinâmico o passeio pelos protagonistas dos programas Mercury (1958-1963), Gemini (1961-1966) e Apollo (1961-1972).

Após dia passado no parque, a sensação que fica é a de que as informações que o público comum sabe sobre o trabalho da Nasa são muito poucas diante de tantos detalhes e inovações. Parte da diversão é poder conectar os dados com peças diversas e explorar essa história com ajuda de elementos multiplataformas. Quem visita o local atrás de grandes aventuras para vivenciar pode ter certa quebra de expectativa, mas terá um conhecimento muito maior sobre o que realmente envolve a conexão do homem com o espaço.



Ônibus espacial real emociona fãs

Acompanhar as aventuras espaciais da Nasa ao longo do tempo significa ver os passos – ou melhor, os voos – dos ônibus espaciais. Na parte mais contemporânea dessa história, o protagonista dessas jornadas foi Atlantis, aposentado após 33 viagens em 26 anos de serviços. Em mais números, a nave percorreu pouco mais de 202 milhões de quilômetros de fluxo navegado, passou 307 dias no espaço e transportou 207 astronautas desde o início de sua atividade, em 1985. Seu último voo aconteceu em julho de 2011, chegando um ano depois para ser a maior atração na atualidade do Kennedy Space Center Visitor Complex.

Tudo em torno da nave toma conta do chamativo prédio de Space Shuttle Atlantis. Filme sobre a história do ônibus fala sobre os desafios de sua criação, com o objetivo de que fosse lançado como um foguete, percorresse órbita como nave espacial e retornasse para a Terra como um avião. Spoiler: o fim do material tem vislumbre de registro fotográfico que se revela real quando a tela sobe e o grupo fica cara a cara com o gigante. O momento é emocionante para quem é fã do assunto.

O modelo está içado com leve angulação, o bastante para se ter a impressão de que continua a voar mesmo dentro de um galpão. Ficar perto de suas turbinas realmente impressiona. Ele ocupa três andares e está cercado por curiosidades que envolvem viagem espacial, como o desafio de se ir ao banheiro e a preparação para se dormir em ambiente sem gravidade. Cópia em tamanho real do telescópio Hubble e os enormes braços mecânicos usados na Atlantis fazem parte do acervo espalhado, assim como reproduções das cadeiras dos pilotos e a inúmera quantidade de botões para mexer, apertar e girar.

Após se encontrar com Atlantis, os visitantes ficam livres para realizar o caminho que mais lhe agradar dentro do galpão temático, com cada um podendo se dedicar ao que mais lhe agradar. Talvez a ideia seja dar às pessoas um pouco do sentimento de explorar que tanto marca esse universo da Nasa.



O jornalista viajou a convite do Kennedy Space Center Visitor Complex e de Visit Central Florida