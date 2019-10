Para gerar lembranças

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



31/10/2019 | 07:25



A fascinação dos fãs pelo mundo da Lego ocorre há mais de 60 anos. As famosas pecinhas de plástico de origem dinamarquesa são encaixadas umas nas outras para dar forma a, praticamente, qualquer coisa que se imagine, de cidades inteiras e navios piratas até pequenas pontes e veículos. As transformações são populares o bastante para que a marca tenha sua própria rede de parques temáticos: Legoland. São oito complexos espalhados por diversos pontos do planeta, como Alemanha, Dinamarca, Inglaterra, Emirados Árabes, Japão e Malásia, além de dois somente nos Estados Unidos – o terceiro, em Nova York, será aberto em 2020.

Uma das unidades mais conhecidas está localizada na região de Orlando, brigando pela atenção do público com outros poderosos centros de entretenimento. Enquanto os concorrentes criam opções mais plurais, o foco do universo Legoland está em experiências para fãs com até 12 anos. Não que jovens e adultos não possam se divertir, mas a temática e o nível de adrenalina são mais infantis. Segundo os responsáveis, a ideia é que o parque seja ponto de parada para que as crianças tenham suas primeiras memórias de parque temático em suas vidas.

Aberto em 2011, a Legoland Florida Resort tem entrada diária ao preço sugerido de US$ 99,99 ou R$ 408,87 (com o dólar a R$ 4,13), sendo possível encontrar promoções e pacotes especiais em seu site (www.legoland.com/florida). São mais de 50 atrações, entre brinquedos, exposições e shows. Entre os diferenciais estão espaços nas filas para que ‘menores’ mais agitados possam colocar suas energias em montar coisas com diversos bloquinhos disponibilizados enquanto os responsáveis aguardam a chegada da atração na espera.

O boom na cultura pop graças aos dois capítulos de Uma Aventura Lego nos cinemas, principalmente o original de 2014, movimentou o local. Uma das áreas passou a chamar The Lego Movie World desde março deste ano justamente por fazer alusão às confusões vividas pelo protagonista Emmet. É ele quem convida os visitantes a embarcarem em aventura diante de gigante tela em Masters of Flight, com os assentos acompanhando as movimentações da nave projetada pelo personagem. Claro que a versão em inglês da música tema do longa-metragem Tudo é Incrível faz parte da trilha sonora de todo o parque.

Quem também chama a atenção é a Miniland, onde as pecinhas formam versões miniaturas de destinos nos Estados Unidos, como Los Angeles e São Francisco. Cenários de Star Wars complementam o ambiente.

Bem ao lado, o complexo abre espaço para seu parque aquático também temático sobre o brinquedo. Os ingressos custam US$ 109,99 ou R$ 454,25, incluindo acesso à Legoland.