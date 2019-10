Corpo de Bombeiros realiza reunião com empresas para tratar dos PAMs

Do dgabc.com.br



30/10/2019



A sede do 8º Grupamento de Bombeiros realizou na noite desta terça-feira (29) uma reunião com os representantes dos PAMs (Planos de Auxílio Mutuo) do Grande ABC.

Compareceram ao encontro representantes de empresas como Utingás, Novelis, Rodhia, Bandeirantes Química, Brastemp, Mercedes, Basf e Cofipe.

Reunião foi realizada para tratar do reagrupamento dos PAMs existentes, nivelamento do conhecimento, forma de atuação conjunta e ampliação em uma futura Rede Integrada de Emergências ou um grande PAM ABC, com empresas de diversos segmentos, públicas e privadas, que demonstrem interesse para somar esforços e recursos materiais e humanos para atingir o objetivo comum de cooperação mútua, evolução profissional, troca de conhecimentos, treinamentos, e comunicação, permitindo um melhor trabalho no cenário de ocorrência e atendendo os anseios destes segmentos corporativos da região e, consequentemente, da população como um todo.

Como resultado, constitui-se um grupo de trabalho, encarregado de apresentar na próxima reunião, marcada para 14 de novembro, todos os estatutos atualmente vigentes e estudar uma proposta de aprimoramento e unificação dos mesmos a fim de nivelar o discurso em toda a região, sendo Corpo de Bombeiros um catalisador para acelerar este processo.