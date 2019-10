Do dgabc.com.br



30/10/2019 | 21:09



A pista sul da rodovia dos Imigrantes será fechada a partir das 23h30 desta quarta-feira (30) para obras de manutenção. De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), a previsão é de que a liberação para tráfego seja realizada por volta das 5h30 desta quinta-feira. Neste período, o motorista que seguir no sentido Litoral deverá realizar a descida da Serra pela Via Anchieta.

O SAI está em Operação normal (5x5). O trânsito flui sem problemas e o tempo está bom. Os caminhões com destino a São Paulo devem acessar, obrigatoriamente, o trecho de serra da Anchieta.