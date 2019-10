Do dgabc.com.br



30/10/2019 | 20:30



A quinta-feira (31) será mais um dia de bastante calor no Grande ABC. Durante a tarde os termômetros poderão atingir os 33°C. As chances são bem pequenas, mas no final da tarde não

estão descartadas as possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Pelo menos até o domingo as condições de tempo serão bem semelhantes aos últimos dias.