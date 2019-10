Jennifer Aniston combina look com Reese Witherspoon em evento e fonte entrega que atriz está muito feliz solteira!

30/10/2019 | 17:11



Jennifer Aniston e Reese Witherspoon são super amigas, e estão prestes a estrelar em The Morning Show, a nova série da Apple TV, juntas! As atrizes participaram das primeiras exibições da produção em Nova York e mostraram que são tão BFFs que combinam até mesmo o look, usando pretinhos nada básicos. Enquanto isso, uma pessoa próxima à atriz de Friends ainda deu detalhes sobre sua vida amorosa!

Jennifer apostou em um look preto e bem quentinho, para combinar com o clima de outono de Nova York - e arrasou como sempre, né? Uma fonte revelou à revista Us Weekly que a atriz tem curtido muito a fase solteira, após o término do casamento de dois anos com Justin Theroux.

- Ela não está namorando e nem procurando por alguém. Mas se ela encontrar alguém, ela não descartaria.

Reese também arrasou usando um vestido preto curto e meia-calça. A atriz faz parte do squad de Aniston, e cultivar essa amizade tem sido prioridade para Jen, de acordo com a fonte: Ela está feliz com suas amigas.

Elas riem e choram juntas e conversam sobre tudo. Elas tem estado ao lado de Jennifer nos momentos bons e ruins. Elas estão cada dia mais unidas, né?