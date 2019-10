Ed Sheeran tira o posto de Adele com o título de celebridade britânica mais rica com menos de 30 anos de idade

30/10/2019 | 17:11



Ed Sheeran ficou sabendo através da revista Heat que acabou se tornando a celebridade britânica mais rica com menos de 30 anos de idade, tudo porque a fortuna do astro está estimada em 870 milhões de reais, grande parte devido a sua turnê Divide.

O cantor de 28 anos de idade não levou somente o mérito de sua conta bancária estar recheada, mas sim de que Adele, também inglesa, fez 31 anos de idade em maio deste ano e acabou saindo da lista por conta da nova idade. Lembrando que no ano passado, Ed tinha ficado em segundo lugar, perdendo apenas para a cantora.

Segundo informações publicadas no portal Metro.co, a maior parte desta renda vem realmente da turnê de Sheeran que fez 258 shows para sete milhões de fãs durante dois anos e meio, e que no total arrecadou só nisso aproximadamente 3 bilhões de reais.

E como Ed Sheeran subiu para o posto mais importante da lista, quem acabou ficando com o segundo lugar foi Daniel Radcliffe, que tem uma fortuna estimada em 460 milhões de reais graças ao seu fluxo interminável de ganhos em Harry Potter. Harry Styles, ex-membro One Direction, ficou em terceiro lugar com 327 milhões de reais.