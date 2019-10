Após acidente de carro, Kevin Hart posta vídeo de recuperação e relato emocionante: Meu mundo mudou para sempre

30/10/2019 | 17:11



Como você conferiu, Kevin Hart sofreu um grave acidente de carro no início de setembro, e precisou fazer uma cirurgia de emergência, além de ter que realizar sessões de fisioterapia intensiva por ter fraturado a coluna em três lugares. O ator, no entanto, decidiu tranquilizar os fãs e mostrar que já está se recuperando, por meio de um vídeo postado em seu Instagram nesta quarta-feira, dia 30.

O vídeo mostra imagens do carro destruído após o acidente, cenas de Kevin recebendo ajuda das enfermeiras no hospital e realizando as sessões de fisioterapia. Entre as imagens, é possível ler a frase:

Meu mundo mudou para sempre.

Ao fundo, é possível ouvir o ator dizer:

Você percebe que não está mais no controle. Não importa o quanto você ache que está no controle, você não está. No fim do dia, tudo pode acabar. Quando Deus fala, você tem que escutar. Eu juro, a vida é engraçada. Porque algumas das coisas mais loucas que acontecem com você acabam sendo as que você mais precisava. E nesse caso, eu honestamente sinto como se Deus tivesse me dito: sente-se. Você está se movendo muito rápido e fazendo muito, e algumas vezes não pode ver as coisas que importam. Mas depois do meu acidente, vejo as coisas diferente, vejo a vida por uma nova perspectiva. Não tenha o dia de hoje como garantido, porque o amanhã não é uma certeza.

O vídeo também conta com imagens de Kevin na academia e curtindo momentos com a esposa, Eniko Parrish, e os filhos, Heaven, Hendrix e Henzo.