Ribeirão Pires realiza até 17 de novembro 22ª Mostra de Teatro

Miriam Gimenes



31/10/2019 | 07:27



A Prefeitura de Ribeirão Pires realiza, até o dia 17 de novembro, a 22ª Mostra de Teatro. Os espetáculos, feitos por alunos e profissionais da Escola Municipal Arquimedes Ribeiro, serão apresentados gratuitamente no Teatro Municipal Euclides Menato (Av. Pref. Valdírio Prisco, 193), no Centro. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria uma hora antes do início de cada espetáculo.

Hoje, às 20h, será encenada a Rua Saturno, com texto e direção de Elton Modesto. Já amanhã, às 18h, será a vez de Anamsene, com texto de Samantha Vicentin e direção de Emerson Ribeiro.

A mostra é resultado das oficinas realizadas na escola do município, que atende crianças com idade a partir de 7 anos. A maior parte das peças é encenada por alunos, com a participação de orientadores da Secretaria de Cultura na direção. A programação completa está em www.ribeiraopires.sp.gov.br.