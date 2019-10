Após polêmica, Alex Escobar comenta relação com o filho: - Problemas de relacionamento desde muito cedo

30/10/2019 | 16:11



Depois de bastante turbulência após Alex Escobar ser acusado de abuso psicológico pelo próprio filho, Pedro, o narrador comentou um pouco mais sobre sua atual relação com o menino.

Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, na noite da última terça-feira, dia 29, Alex disse que acha que os dois vão se acertar.

- Resumindo, a gente tem problemas de relacionamento desde muito cedo. É tão difícil explicar, e explicar sem ele do lado é muito injusto, pois cada um tem uma versão. A gente não está se falando, mas eu como pai estou com os braços abertos para, a hora que ele quiser me procurar, a gente se entender. Vou estar sempre pronto para recebe-lo, disse.

A polêmica começou quando o rapaz compartilhou uma mensagem falando sobre as atitudes preconceituosas do pai ao descobrir sua orientação sexual, sua condição de depressivo e até mesmo quando tentou se suicidar. O jornalista falou sobre o caso em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, negando as acusações:

- É injusto o que ele está dizendo, mas é minha palavra contra a dele. Eu prefiro que outras pessoas falem por mim, falou na época.

A filha de Alex, Mariana Escobar, de 21 anos de idade, se pronunciou contra o irmão, também desmentindo as coisas que ele disse:

- Ele é um sociopata diagnosticado. Meu pai tenta ser com ele o que ele é comigo. Mas é muito complicado. Meu pai paga aluguel dele, mesada, e os estudos. Mas ele largou o ensino médio. Ele teve problemas com a minha mãe, quis se mudar da casa da minha mãe, e a primeira coisa que meu pai fez foi procurar um apartamento pra ele morar. Ele escolheu morar em Niterói pra ficar bem longe da gente. Ele sai direto, faz o que quer com o dinheiro que meu pai dá pra ele. Então é injusto ele dizer que não tem respaldo algum, desabafou.

Situação bastante pesada, não é?