Rafael Vitti faz homenagem ao pai com montagem: Meu pai me segurando e segurando minha filha

30/10/2019 | 16:11



Rafael Vitti, que é pai da recém-nascida mais comentada do Brasil, Clara Maria, com Tatá Werneck, fez uma homenagem e tanto a seu pai, João Vitti, que está completando 52 anos de idade nessa quarta-feira, dia 30.

Rafa postou uma montagem do pai o segurando quando pequeno e depois segurando Clara:

Tempo, tempo, tempo, tempo... Meu pai me segurando recém-nascido e embaixo segurando minha filha recém-nascida...

Mas não parou por aí. Ele também fez um textão em que diz:

Aniversário do meu PAI hoje... E acho que começo a entender realmente o quão lindo é ser abençoado para exercer esse papel de acolher, cuidar, amar, ensinar... Tudo... A verdade é que devo tudo aos meus pais, que me apresentaram esse mundo, me deram oportunidades e principalmente amor e passaram valores sólidos e claros. E é assim que quero fazer com a Clara Maria, e que sorte contar com vocês, tão dispostos, tão felizes com a chegada da neta esperada... Começou... E hoje é seu dia Vovô Vitti. Te amo demais, demais! Obrigado por absolutamente tudo. Meu presente é esse pacotinho aí.