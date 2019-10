Bia Moço

Do dgabc.com.br



30/10/2019 | 15:40



Um misto de tristeza e esperança foram os sentimentos compartilhados pelos funcionários da linha de montagem da Ford no último dia de produção na planta de São Bernardo, nesta quarta-feira (30). Há 52 anos na região, o fechamento da fábrica foi anunciado em fevereiro.

Por volta das 13h30 os funcionários finalizaram a montagem do último caminhão, um Fseries branco. "Faltavam poucos carros na linha para terminar. Fizemos a montagem com o pessoal muito triste. Tinham muitos funcionários chorando. Além de ficar desempregado, o sentimento difícil é o de deixar para trás a história que a gente fez aqui dentro. Conquistamos casa, carro, famílias com este trabalho e ser desligado assim é muito complicado. Estamos com esperança de que a Caoa chegue o ano que vem e abrace a gente", relatou Adriano Aparecido Zupiroli, 36 anos, montador da linha de produção há 9 anos.

Pai de três filhos, Arildo Dela Torre, 48, que trabalha há 29 anos na empresa, acredita que a população está esquecendo de olhar para o impacto econômico na região com o fechamento da planta. "As pessoas que trabalham aqui consomem na região. O impacto econômico para o Grande ABC será gigantesco se a Ford realmente fechar e não ter negociação de retomada dos trabalhos", lembra.

A linha de produção da Ford foi seu segundo emprego e, com quase 30 anos de casa, ele afirma que trabalhar "pela última vez na montagem" foi se sentir em "clima de velório". "Convivemos muitos anos juntos (os funcionários), criou-se um vínculo, não caiu a ficha ainda que fomos desligados. Acho que só vamos sentir mesmo essa demissão quando acordar amanhã e não ter de correr para trabalhar", lamentou.

Embora o horário de trabalho do chão de fábrica fosse das 6h40 às 16h28, hoje os trabalhadores começaram a ser liberados a partir das 9h e naõ tiveram horário de almoço. "Conforme a parte de cada um na linha de produção ia acabando já podia ir embora. Foi muito triste trabalhar hoje", contou Bruno Mendes, 29, montador há 11 anos da Ford.

André Mendes, líder de produção e empregado da Ford há 26 anos reforçou que mais pessoas são afetadas com o fim das atividades, como os prestadores de serviço terceirizados. "Pelo menos sete pessoas são afetadas a cada uma demissão. Em média os salários eram de R$ 6.000, mais os benefícios. Agora temos de pensar em aprender coisas novas, fazer um currículo, e buscar novos ares".

Ele afirma que o prazo máximo para esperar uma possível recontratação é até março do ano que vem. "Temos uns quatro meses para ver se sai essa negocição com a Caoa, e esperar que nos recontratem. Temos esperaçna, mas não podemos também ficar só esperando acontecer", disse Mendes.

Joyce Oliveira, gerente do Restaurante Saborear confirma que está sofrendo diretamente com o impacto negativo do fechamento da fábrica. "O movimento caiu 50% desde que anunciaram o fechamento da Ford e demitiram a primeira leva de funcionários. Temos clientela divida entre Mercedes e terceiros. Hoje em dia não dependemos tanto só da Ford, mas afetou bastante", relatou.

Além dela, comércios ao redor sentiram o impacto, como a padaria do Taboão que fechou. Há também um vendedor de pães ambulante que até ontem vendia 250 unidades ao trabalhadores da Ford.

ACORDO SINDICAL

Dos oito trabalhadores ouvidos pelo Diário, todos concordam que o acordo feito com o sindicato, o qual recebem até dois salários por ano trabalhado, convênio médico até o fim de novembro e contribuições, foi o melhor diante do cenário de crise do País. (Colaborou Vanessa Soares)