Professores do Colégio Metodista estão de greve por tempo indeterminado

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



30/10/2019 | 15:40



Aproximadamente 80% dos professores do Colégio Metodista, instituição de ensino ligada à Universidade Metodista, em São Bernardo, estão de greve por tempo indeterminado desde segunda-feira. Os docentes discordam da proposta de pagamento dos salários de setembro em 6 de novembro, quando os valores de outubro deveriam ser depositados.

Na semana passada, o Sinpro-ABC (Sindicato dos Professores do Grande ABC) e a escola participaram de mediação na Gerência Regional do Trabalho e Emprego e no Ministério Público do Trabalho, porém, a instituição manteve a proposta. “O colégio alega falta de fluxo de caixa, mas, olha a quantidade de alunos, são pelo menos 8.000 em toda rede (inclui o colégio e a universidade)”, afirma José Jorge Maggio, presidente do sindicato.

Além dos salários atrasados, os profissionais reivindicam o pagamento do valor equivalente a um terço das férias, que deveria ter sido pago em junho; depósito de parcelas atrasadas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e do vale alimentação referente a cinco meses. “Daqui a pouco, vem o 13º (salário) e cria mais uma insegurança na gente, por isso, optamos pela paralisação”, observa Maggio.

Amanhã, assembleia às 18h30, na Câmara Municipal de São Bernardo, irá decidir o futuro da greve. Até lá, a orientação é que os pais não levem os alunos à escola e que todos os professores permaneçam em casa.

O Instituto Metodista de Ensino Superior informou, em nota, "que os salários dos docentes e administrativos vencidos em 5 de outubro de 2019 estão sendo regularizados paulatinamente, assim como se cumpriu realizar em alguns meses passados deste ano" e destacou o cenário econômico "global e desafiador" do País.

O comunicado garante que o colégio está mantendo o diálogo com pais e familiares por meio de comunicados gerais e completou que as atividades da Universidade Metodista estão normais.