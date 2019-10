Bolsas da Europa fecham sem direção única após balanços, à espera do Fed

30/10/2019 | 14:39



A poucas horas da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e, principalmente, da entrevista coletiva a ser concedida pelo presidente do BC, Jerome Powell, as bolsas europeias fecharam sem direção única, à medida que a cautela antes do anúncio em Washington se somou à resposta dos mercados à publicação de balanços corporativos.

O índice pan-europeu Stoxx 600 teve alta de 0,08%, aos 398,70 pontos.

Entre os resultados trimestrais que vieram a público nesta quarta-feira estão o da Volkswagen, que acumulou lucro antes de impostos de 14,6 bilhões de euros entre janeiro e setembro, 17% maior do que o ganho de 12,5 bilhões de euros obtido em igual intervalo de 2018. Na mesma comparação, a receita cresceu 6,9%, a 186,6 bilhões de euros.

O Santander teve lucro líquido de 501 milhões de euros no terceiro trimestre, 75% menor do que o ganho registrado no mesmo período de 2018, queda devida a despesas de 1,49 bilhão de euros relacionadas à subsidiária no Reino Unido, afetada pelo Brexit e por mudanças regulatórias.

A francesa Airbus obteve lucro líquido de 989 milhões de euros entre julho e setembro, levemente maior do que o ganho de 957 milhões de euros apurado em igual período de 2018, superando a expectativa de analistas, de 935 milhões de euros no terceiro trimestre de 2019. O Ebit ajustado da fabricante de aeronaves, uma medida acompanhada por investidores, cresceu 2% na mesma comparação, a 1,6 bilhão de euros.

Já o Credit Suisse registrou lucro líquido de 881 milhões de francos suíços no terceiro trimestre, representando mais do que o dobro do ganho de 424 milhões de francos suíços obtido no mesmo intervalo do ano passado.

No day after da confirmação de que o Reino Unido passará por uma eleição geral antecipada e 12 de dezembro na qual o assunto central será como resolver o impasse do Brexit, a bolsa de Londres fechou em alta de 0,34%, aos 7.330,78 pontos.

A bolsa de Frankfurt - na qual a ação da Volkswagen subiu 0,52% - caiu 0,23%, aos 12.910,23 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,45%, aos 5.765,87 pontos, com o papel da Airbus em alta de 3,36%. O Ibex 35, de Madri, perdeu 1,23%, 9.284,50 pontos, em meio à derrapada de 4,53% da ação do Santander.

Na bolsa de Zurique, o índice SMI cedeu 0,03%, aos 10.254,95 pontos, com o papel do Credit Suisse perdendo 2,63%. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 0,52%, aos 5.111,04 pontos.