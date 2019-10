Obituário - 30 de outubro de 2019

Ademir Medici

30/10/2019



Quarta-feira, 30 de outubro de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 25 de outubro

Augusto Aquarelli, 90. Natural de Brotas (SP). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Alves, 76. Natural de Vera Cruz (SP). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 28 de outubro

Edi Rosa Maciel, 83. Natural de Brumado (BA). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Izidoro Castilho Gonzales, 81. Natural de Reginópolis (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Renato de Oliveira Rangel, 81. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Albert Suhartono Jonathan, 81. Natural de Jacarta, Indonésia. Residia na Vila Pires, em Santo André. Autônomo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Rossi, 80. Natural de Cafelândia (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Benedito Martins da Silva, 68. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Balbino Domingos Gomes, 68. Natural de Galileia (MG). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosenilda Ribeiro da Silva, 51. Natural de Maringá (PR). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Auxiliar de apoio. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 24 de outubro

Eraides Menegare Martins, 81. Natural de Regente Feijó (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 24. Crematório Memorial de Santos (SP).

Armando Bispo da Silva, 78. Natural de Atalaia (AL). Residia no Parque Imigrantes, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Manoel Fernandes dos Santos, 73. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Parque Hawai, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Otília Mendes da Silva Aiza, 71. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Antonio Silvio de Lima, 69. Natural de Itapira (SP). Residia em Peruíbe (SP). Dia 24. Cemitério Municipal de Itupeva (SP).

Orlanda Leite Harb, 65. Natural de Rubiácea (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 24. Crematório Vila Alpina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 25 de outubro

Cândida Maria de Castro Machado, 83. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 25. Crematório Vila Alpina.

João Rodrigues Mateus, 81. Natural de Jaú (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio de Almeida, 77. Natural de Boa Nova (BA). Residia na Vila Divinéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

David Alves de Araujo, 74. Natural de Gouveia (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Vicente Paulo Marchesano, 73. Natural de São Paulo (SP). Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Lázaro Vicente da Silva, 62. Natural de Camacho (MG). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Antonio Esteve Milan, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Irajá, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 26 de outubro

Ilka Freitas Silva, 95. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Elza Barboza do Amarante, 93. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Phoenix, em Santo André.

Simi Takahashi Prota, 86. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no Jardim Santa Cruz, em São Paulo (SP). Dia 26. Jardim da Colina.

Antonia Francisca de Sousa, 71. Natural de Altos (PI). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.

Francisco Lopes de Sousa, 64. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Osvaldo Gomes da Silva, 61. Natural de Loanda (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 28 de outubro

Nivaldo Delcorso, 62. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Caetano. Administrador de empresas. Dia 28, em Santo André. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 29 de outubro

José Carlos Poiani, 61. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 25 de outubro

Zilda Denadai Porto, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 25. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Wanderley Frias Morales, 72. Natural de São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério das Lágrimas.

Sebastião Guilherme de Andrade, 71. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Santa Maria. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dirceu Porfírio Gabriel, 61. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 26 de outubro

Maria Mantovi Maturani, 92. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Tschisar, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Magrini, 71. Natural de Indiana (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisca Neta da Silva, 50. Natural de Igaracy (PB). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, domingo, dia 27 de outubro

Nelson Bazan, 82. Natural de Pindorama (SP). Residia no Jardim Seckler, em São Paulo (SP). Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Possidonio Veiga, 72. Natural de Cônego Marinho (MG). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 27. Jardim da Colina.

Ivone de Fátima Rufato, 65. Natural de Boracéia (SP). Residia no bairro Alto das Águas. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

Angel Luiz Juaranz Camara, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Cemitério das Lágrimas.

Maria José da Silva, 51. Natural de Porto Calvo (AL). Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rebecca de Lucena Andrade, 6. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Wellington Rodrigues, 44. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.