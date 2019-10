Meghan Markle e príncipe Harry abandonam família real após briga com Rainha Elizabeth II

30/10/2019 | 13:10



Parece que o clima no Palácio de Buckingham não está nada amistoso. Isso porque, em meio a muitas polêmicas envolvendo a imprensa britânica, o site Radar Online noticiou que Meghan Markle e príncipe Harry decidiram abandonar a família real após terem tido uma baita discussão com a Rainha Elizabeth II. Eita!

Recentemente, alguns rumores envolvendo uma possível mudança do casal para outro país chamaram a atenção de todo mundo. Segundo a revista People, tal decisão teria sido tomada por conta do assédio que Meghan vem sofrendo dos paparazzi. Mas, pelo visto, a escolha do casal não agradou muito os membros da realeza - em especial, a rainha.

- Sua Majestade entendeu a indireta deles! Ela disse para Harry e Meghan que estava encantada com a decisão e que mal podia esperar para eles saírem, revelou uma fonte próxima à família real ao Radar Online.

Segundo a publicação, a rainha ainda retirou os títulos reais dos dois, a casa recém-reformada que eles moram e o apoio financeiro, cotado em cerca de 15 milhões de dólares, equivalente a pouco mais de 60 milhões de reais.

- A rainha também removeu uma foto do casal que ocupava um lugar de destaque na sala de visitas do Palácio de Buckingham. O conto de fadas real de Meghan explodiu na cara dela!

Vish! Vale dizer que toda a polêmica envolvendo a mudança de Meghan e Harry do Reino Unido ganhou força após o lançamento do documentário Harry & Meghan: An African Journey, em que a duquesa desabafa sobre as críticas que recebeu durante sua gravidez e os primeiros meses de vida de seu filho, Archie Harrison.

Até o momento não houve nenhum pronunciamento oficial a respeito da suposta decisão de Meghan e Harry. E aí, será que eles saíram mesmo?