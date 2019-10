30/10/2019 | 13:10



Rodrigo Hilbert compartilhou um vídeo fofíssimo na tarde desta quarta-feira, dia 30, em seu perfil do Instagram. O apresentador mostrou que ele mesmo construiu o bercinho da filha, Maria Manoela, que nasceu no último domingo, dia 27. Ele já era pai dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos de idade, frutos de seu relacionamento com a também apresentadora Fernanda Lima.

Com o berço montado, Hilbert tirou uma foto e ainda mandou uma mensagem à filha recém-nascida.

Alguém tem um mosquiteiro? Esqueci! Obrigado vô Haine pelo ofício de serralheiro. Esse berço tem um pouco da história do papai, que você tenha sonhos lindos nele. Aproveite, minha filha, escreveu.

Quanto amor, né?