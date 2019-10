Morre suplente de vereador em São Caetano

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/10/2019 | 12:46



Candidata a vereadora em São Caetano, chegando a assumir cadeira de parlamentar no Legislativo da cidade, Juliana Teixeira (PSDB), 42 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira.

A vereadora suplente estava internada desde setembro, quando realizou transplante de um dos rins. A causa da morte ainda não foi informada.

Juliana Teixeira sofria de retinopatia diabética e glaucoma, enfermidades que a fizeram perder a visão quando tinha 29 anos.

O transplante de um dos rins era uma das medidas para tentar sanar os problemas adquiridos pela diabetes. Ela estava internada no hospital Oswaldo Cruz, na Capital.

Juliana disputou eleições pela primeira vez em 2012, quando obteve 490 votos. Já em 2016 conseguiu 354 adesões, números que não possibilitaram seu acesso à Câmara.

Ela assumiu a cadeira no Legislativo de São Caetano em 3 de setembro, atuando como vereadora durante 10 dias.

Juliana é filha do ex-vereador e ex-presidente da Câmara de São Caetano Maurílio Teixeira, que atuou na Casa durante 24 anos.

Velório

O velório da vereadora Juliana Teixeira segue até as 15h no Cemitério Municipal de São Caetano. O sepultamento está previsto para às 16h no Cemitério das Lágrimas, na cidade.