Spotify Kids: aplicativo lança serviço para crianças a partir de 3 anos

30/10/2019 | 12:18

O Spotify está expandindo a experiência do Plano Premium Familiar. Agora, o serviço lança um novo aplicativo projetado especificamente para a próxima geração de fãs de áudio chamado Spotify Kids.

Este novo app é exclusivo para assinantes do plano Spotify Premium Familiar e é voltado para crianças de 3 ou mais anos de idade. Seu lançamento em versão beta acontece hoje (30 de outubro, na Irlanda). Em breve, deve estar presente em todos os mercados do mundo que possuem o Premium Familiar.

De acordo com a desenvolvedora do app, o Spotify Kids é um playground de sons para jovens ouvintes, desenvolvido com segurança e privacidade como prioridades. O aplicativo está repleto de canções, trilhas sonoras e histórias que as crianças podem explorar sozinhas ou com a família.

Principais recursos

– Como o Spotify Kids faz parte da família Premium, não há anúncios;

– Todo o conteúdo é escolhido a dedo pelo editores do Spotify. Eles focam em garantir que o conteúdo disponível seja apropriado para crianças;

– O produto foi desenvolvido para proteger a privacidade das crianças e proporcionar tranquilidade aos pais com a segurança e proteção online. É possível selecionar a experiência “Áudio para crianças mais novas” ou “Áudio para crianças mais velhas” com base no que é melhor para os filhos dos assinantes.



Ter um aplicativo independente especificamente para crianças é um novo espaço para o Spotify. A experiência do aplicativo Spotify Kids será expandida ao longo do tempo, à medida que a companhia a incorporar as melhores práticas e aprendizados, incluindo insights de pais, cuidadores e outros especialistas neste espaço.

Como o Spotify é o serviço de streaming de áudio mais popular do mundo, de acordo com a companhia, seus desenvolvedores procurarão levar essa experiência para o aplicativo Kids à medida que aprenderem mais nesse espaço.

A ideia é incorporar, ao longo do tempo, histórias, sons e podcasts – indo além da música.

O aplicativo Spotify Kids está disponível exclusivamente para assinantes da família Spotify Premium sem custo adicional. Pode ser baixado para qualquer dispositivo iOS ou Android (assim, claro, que o aplicativo for lançado no mercado regional do usuário).

