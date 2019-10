Dólar tem novas máximas com busca de proteção em meio a ruído político local

30/10/2019 | 12:01



São Paulo, 30/10 - O dólar ampliou a alta até nova máxima em R$ 4,0256 (+0,57%) no mercado à vista. O dólar futuro de novembro registrou nova máxima em R$ 4,0260 (+0,68%).

O sócio-diretor da Assessoria Via Brasil Negócios Empresariais, Durval Correa, diz que estão sendo precificados ruídos políticos após o envolvendo do nome do presidente Jair Bolsonaro no caso Marielle Franco, a abertura negativa dos mercados em Nova York e revisão das expectativas de ingresso grande de recursos do leilão do pré-sal no mercado interno.

"Os ruídos políticos tem efeito psicológico negativo e gera certa cautela no mercado, que busca proteção", afirma Corrêa. O diretor superintendente da Correparti, Jefferson Rugik, diz que "o imbróglio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, a Rede Globo e o caso Marielle Franco deixa os investidores intranquilos e vão em busca por proteção na divisa americana". Traz um viés de proteção para os mercados, avalia.

Segundo Rugik, a liquidez melhorou e há exportador aproveitando para vender dólar nestes níveis.