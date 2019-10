Porsche: Novo SUV Cayenne Coupé chega ao Brasil; preços partem de R$ 459 mil

Sérgio Vinícius



30/10/2019 | 11:48

A Porsche Brasil apresentou a nova versão da linha de utilitários esportivos: o Cayenne Coupé – versão tradicional e a Turbo S E-Hybrid. A primeira tem preço sugerido de R$ 459.000. A segunda, de R$ 956.500.

Algumas das principais novidades do SUV estão em seu design externo. A linha de teto surge significativamente mais inclinada, que cai para a traseira. Isso o torna mais esportivo e dinâmico.

O efeito é reforçado por um defletor aerodinâmico no teto, que marca ainda mais a silhueta do Coupé. O para-brisa dianteiro e a coluna A são mais baixos do que no Cayenne, graças ao rebaixamento da borda do teto em torno de 20 milímetros.

As portas traseiras e para-lamas redesenhados alargam os ombros do veículo em 19 milímetros, contribuindo para a impressão muscular do conjunto. A placa traseira é integrada ao para-choques, fazendo o veículo parecer mais próximo do chão.

Com seu defletor adaptativo, o atual Cayenne Turbo foi o primeiro SUV a trazer esse tipo de aerodinâmica ativa. O novo Cayenne Coupé aproveita essa iniciativa e dá continuidade.

Em todos os modelos Cayenne Coupé, o defletor de teto é combinado a um novo defletor traseiro adaptativo, como parte da Porsche Active Aerodynamics (PAA – aerodinâmica ativa). O defletor se estende 135 mm em velocidades acima de 90 km/h, aumentando a pressão de contato sobre o eixo traseiro, ao mesmo tempo que a PAA aumenta simultaneamente a eficiência.

Conforto

O novo Cayenne Coupé oferece de série amplo espaço a bordo para até quatro pessoas. Na frente, os novos assentos esportivos com oito regulagens com apoios de cabeça integrados oferecem conforto e apoio lateral.

Na traseira, o Coupé vem equipado de série com um banco com características típicas de bancos individuais. Como alternativa, bancos conforto tipo 2+1 – um equipamento familiar do Cayenne – pode ser especificado sem custo adicional.

Os passageiros de trás sentam-se 30 milímetros mais baixo que no Cayenne, o que garante espaço para a cabeça, apesar da silhueta esportiva rebaixada do veículo. A capacidade do bagageiro e de 625 litros pode ser elevada até 1.540 litros quando os assentos traseiros são rebatidos (no Cayenne Turbo Coupé, de 600 para 1.510 litros).

Motores turbo de 340 cv e 680 cv

O Cayenne Coupé conta com motor turbo de seis cilindros e três litros de deslocamento. Tem potência de 340 cv e desenvolve 45 kgfm de torque. O pacote Sport Chrono que equipa os veículos de série permite realizar a arrancada de 0 a 100 km/h em 6 segundos, tempo (que pode cair para 5,9 segundos com os pacotes esportivos de peso leve opcionais). A velocidade máxima do veículo é 243 km/h.

O topo de linha Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé obtém sua potência de sistema de 680 cv da interação inteligente entre um motor V8 de quatro litros (550 cv) e um motor elétrico (100 kW/136 cv) integrado à transmissão Tiptronic S de oito velocidades.

O torque máximo do sistema é 90 kgfm, disponibilizado logo acima da marcha lenta, de 0 até 100km/h em 3,8 segundos, atinge uma velocidade máxima de 295 km/h. Esse desempenho se combina a um alto nível de eficiência. O Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé pode rodar até 40 quilômetros sem nenhuma emissão local. O consumo, segundo o ciclo NEDC, é de 3,9 -3,7 l/100 km (combustível) e 19,6-18,7 kWh/100 km (eletricidade).

Veja, em detalhes, os novos SUVs da Porsche.