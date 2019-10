Viagem pela Patagônia: dicas para planejar o roteiro

Redação



30/10/2019 | 11:48

Fazer uma viagem pela Patagônia é o sonho de muitos viajantes que curtem destinos com cenários naturais incríveis. A região abrange uma vasta área da América do Sul, ocupando partes da Argentina e do Chile.

A região é uma ótima opção para quem busca aventura. Entretanto, o clima seco, com uma temperatura média máxima de 19ºC (no verão) e mínima de -2ºC (no inverno), é um fator importante a ser pensado na hora de planejar a viagem.

Além disso, vale ressaltar que a duração do dia na Patagônia varia conforme a época do ano. No verão, por exemplo, amanhece às 5h30 e anoitece apenas às 23h. Já no inverno, o período de claridade é mais curto.

Viagem pela Patagônia

Confira algumas dicas para evitar problemas durante uma viagem à Patagônia:

Vestimenta

O mais apropriado é levar nas malas roupas casuais, confortáveis e práticas. Recomenda-se usar calçados de acordo com os passeios e um casaco à noite.

Bancos e moedas

A moedas utilizadas na Patagônia são os pesos argentinos e chilenos, mas também é possível contratar passeios e fechar negócios em dólar. A região conta com caixas eletrônicos para retirar dinheiro 24h por dia.

Normalmente, os estabelecimentos aceitam cartões de débito e crédito do Brasil. Entretanto, a moeda brasileira não é aceita em casos de pagamento em espécie.

Estacionamento

Na cidade, o estacionamento é controlado. Todos os turistas têm de adquirir crédito virtual em pontos de venda autorizados.

Dicas importantes

A tensão é de 220v e os plugues são do tipo I para todos os aparelhos eletrônicos. Já a discagem para telefonar para o Brasil é feito pelo DDI +55 e a discagem nacional direta da cidade é o número 294.

Uma peculiaridade é que os supermercados não entregam sacolas plásticas, um cuidado para preservar o meio ambiente.

