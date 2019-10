Melo e Kubot são eliminados em estreia nas duplas em Paris

30/10/2019 | 10:18



O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram eliminados logo na estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Paris, na França. Nesta quarta-feira, eles foram batidos pelo argentino Maximo González e pelo norte-americano Austin Krajicek por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 8/10, em 1h54min de confronto.

Em um duelo marcado pelo equilíbrio, Melo e Kubot sofreram apenas uma quebra ao longo da partida, em seis breaks points cedidos aos rivais. E acabaram faturando duas quebras sobre os rivais. González e Krajicek, contudo, venceram os pontos mais importantes e sacramentaram a vitória.

Com a queda, brasileiro e polonês agora vão se concentrar na preparação da dupla para a última competição deles no ano. O ATP Finals terá início no dia 10 de novembro, em Londres, e vai reunir os oito melhores tenistas da temporada e as oito melhores duplas.

Antes de Melo, Bruno Soares também se despediu de forma precoce da quadra dura e indoor de Paris. O brasileiro e o croata Mate Pavic foram derrotados pelo neozelandês Artem Sitak e pelo indiano Divij Sharn, de virada, por 2 sets a 1.

Com estas derrotas, o Brasil não tem mais representantes no último Masters 1000 da temporada 2019.