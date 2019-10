Após ser mordido pelo próprio cachorro, Felipe Titto anda de bengala e mostra ferimento

30/10/2019 | 10:11



Dias atrás, Felipe Titto acabou sendo mordido por seu cachorro, Thor, no momento em que mergulhou na piscina. O ator relatou o caso e enfatizou algumas vezes que o pet não é violento e que não foi culpa dele. Agora, por meio do Stories, o ator atualizou seus seguidores sobre o seu status de saúde.

Por meio de vídeos, ele mostra que está tendo que andar com o auxílio de uma bengala:

- Deixa eu apresentar para vocês a minha nova companheira, disse mostrando o objeto.

Em seguida mostrou o machucado deixado pela mordida:

- Olha o tamanho que está a minha perna. Aqui tão os pontos... olha o tamanho que tá o meu tornozelo!

Depois, mostra Thor, que está deitadinho no chão, e brinca:

- E aqui o cachorro assassino, que mata brutalmente! Ai papai, eu sou um assassino, eu mato brutalmente!

Ao se mostrar andando com a bengala, Felipe ainda agradece o apoio e revela que teve que tomar duas vacinas:

- Obrigado pela preocupação de todos vocês. Eu tô aqui me recuperando. Tô indo inclusive daqui a pouco no hospital tomar [vacinas] antitetânica e antirrábica que o pessoal que me atendeu no hospital disse que era importante. Então eu vou tomar.

Parece que está tudo bem, né?