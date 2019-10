Paolla Oliveira faz postagem como Vivi Guedes para comemorar reencontro com Maria da Paz

30/10/2019 | 10:11



Quem gosta de emoção certamente ficou com os olhos marejados no capítulo da última terça-feira (29), de A Dona do Pedaço. Tudo porque depois de Vivi Guedes provar o bolo da final do Best Cake feito por Maria da Paz - que ganhou a competição e levou um milhão de reais para casa -, a influenciadora digital teve lembranças de sua infância e resolveu voltar a investigar de onde veio, já que a personagem de Paolla Oliveira é adotada na trama.

Foi então que ela decidiu procurar o papel de Juliana Paes para tentar entender o porquê de um pedaço de bolo ter trazido tantas emoções para a sua vida. E ao explicar toda a sua história para a boleira, Maria da Paz ligou os pontos e entendeu que Vivi é sua sobrinha desaparecida, fazendo com que as duas chorassem feito crianças ao se abraçarem. Foi uma cena de fazer todo mundo se emocionar!

Logo em seguida, Paolla foi até as redes sociais criada para Vivi Guedes e postou uma foto das duas abraçadinhas, explicando na legenda:

Seguimores, vocês não vão acreditar, a #MariaDaPaz é minha tia!!! Estamos muito emocionadas e depois volto pra explicar melhor o que está acontecendo!

Incrível, né?