Novidades no iFood: aposta em novos patinetes elétricos e entregas com robôs autônomos

30/10/2019 | 08:48

O iFood anunciou, de uma vez, duas inovações tecnológicas em suas operações no Brasil. A primeira é que, de imediato, passará a dar subsídio a entregas com novos patinetes elétricos. A segunda, mais futurista, é que até 2020 começará a fazer entregas por meio de robôs autônomos.

Os patinetes foram desenvolvidos em parceria com a Scoo, empresa responsável pelo aluguel do modal. Com uma estrutura mais resistente, estável e com maior autonomia de bateria, essa nova geração dos aparelhos também conta com reforço no sistema de segurança e sinalização.

Para chegar neste novo modelo personalizado, foi realizado um mês de testes, com a participação de entregadores e um engenheiro da Scoo, que veio da China para desenvolver a patinete. A nova geração desse modal possui freio a disco, pneu maciço 8 polegadas, capacidade máxima de 150 kg, além de uma lanterna de LED 1.1W Ultra-Bright (LED).

A nova geração de patinetes entrará em operação a partir desta semana nas regiões da Avenida Paulista e Itaim Bibi, em São Paulo. Nesta fase inicial, serão 20 equipamentos disponibilizados e, até o final de novembro, outros 130 entram em operação. A previsão é que o número seja expandido nos próximos meses em outras localidades.

As patinetes receberão a marca do iFood e a empresa fará a conexão entre os parceiros de entrega que utilizarão o modal com a sua parceira Scoo, que será responsável pelos pacotes de aluguel diário, semanal e mensal dos equipamentos com planos especiais aos parceiros entregadores.

Robôs

Quanto aos robôs autônomos, o iFood informa que é um projeto piloto que deve vir ao mundo a partir de janeiro de 2020. Trata-se de, também, de uma parceria com a Synkar, especializada em inteligência artificial.

O robô que está sendo projetado para atender as especificações da operação. Os veículos são 100% elétricos e ecologicamente corretos e tem capacidade para transportar até 30kg, com autonomia de 12 horas de trabalho.

Durante a fase de testes, o veículo autônomo realizará a primeira etapa do deslocamento total da entrega. O robô fará a retirada do pedido no restaurante, localizado dentro da praça de alimentação, e levará até o iFood Hub, estrutura física onde o entregador retira o pedido. Este, por sua vez, seguirá com a entrega por moto ou bike, por exemplo.

A próxima fase dos testes com o robô contemplará a última etapa da entrega, que compreende em receber o pedido pelo entregador e deslocá-lo até o consumidor dentro de grandes condomínios residenciais.

