Antony Davis ofusca LeBron James e Lakers vencem Grizzlies na NBA

Pela terceira vez em quatro jogos, o Los Angeles Lakers saiu de quadra com a vitória neste início de temporada regular da NBA. E, mais uma vez, Antony Davis comandou a equipe da Califórnia, ofuscando o companheiro de time LeBron James. Em casa, os Lakers derrotaram o Memphis Grizzlies por 120 a 91, na noite desta terça-feira.

O ala-pivô foi o cestinha da partida, com 40 pontos. E ainda obteve um contundente "double-double" ao anotar 20 rebotes. LeBron foi o outro destaque do jogo, com 23 pontos e oito assistências. O reserva Kentavious Caldwell-Pope também foi bem, com 13 pontos e seis rebotes.

Pelo time de Memphis, Ja Morant liderou os visitantes, com 16 pontos. Jonas Valanciunas contribuiu com um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes. O reserva Grayson Allen anotou 13 pontos.

O resultado aproximou os Lakers das primeiras posições da Conferência Oeste. A equipe de LeBron e Davis já ocupa a quinta colocação. Já os Grizzlies ocupam apenas o 13º lugar da mesma tabela, com apenas um triunfo e três derrotas até agora.

Também nesta terça, o Miami Heat fez valer o mando de jogo para superar o Atlanta Hawks por 112 a 97. Como aconteceu no jogo em Los Angeles, o principal destaque da equipe foi ofuscado em quadra por um companheiro. O calouro, de apenas 19 anos, anotou 29 pontos e foi o cestinha do Heat, deixando Jimmy Butler em segundo plano, com seus 21 pontos.

Saindo do banco de reservas, Herro ainda ajudou com sete rebotes. Goran Dragic, outro reserva, marcou outros 21 pontos. E Bam Adebayo anotou um "double-double" de 17 pontos e dez rebotes.

Pelo time de Atlanta, John Collins registrou 30 pontos e foi o cestinha da partida, além de anotar sete rebotes e quatro assistências. Collins teve o apoio de Jabari Parker, que saiu do banco de reservas para anotar 12 pontos.

O Heat já ocupa a vice-liderança da Conferência Leste, com três vitórias e uma derrota. Os Hawks estão em sexto na mesma tabela, com dois triunfos e o mesmo número de revezes.

Por fim, na noite de terça, o Dallas Mavericks bateu o Denver Nuggets por 109 a 106 e segue mostrando força neste início de temporada, com sua terceira vitória em quatro jogos, graças a uma consistente atuação coletiva. Maxi Kleber anotou 14 pontos e sete rebotes e foi o principal destaque, mas nove jogadores registraram dois dígitos em pontuação. Luca Doncic e Kristaps Porzingis anotaram 12 e 10 ontos, respectivamente.

Pelos Nuggets, Nikola Jokic obteve o seu segundo "triple-double" da temporada, com dez pontos, dez rebotes e dez assistências. Paul Millsap contribuiu com 23 pontos e oito rebotes. E Will Barton anotou 19 pontos.

